2021 Educators of the Week honored

The 2021 Tennessee Lottery Educators of the Week were honored Friday in a virtual ceremony that included WREG meteorologist Tim Simpson and the Tennessee Lottery President and CEO Rebecca Paul Hargrove.
“We, at News Channel 3, appreciate you. You have demonstrated to us that you are true champions of education, and we salute you to the highest for all that you have done and continue to do to nurture and support the most important asset to our future: Our children,” said WREG general manager Ron Walter.
The honorees were:
MELISSA DINH, A. MACEO WALKER MIDDLE SCHOOL
CHYRANZAE L HARRIS, ALCY ELEMENTARY SCHOOL
TOWANDA HILSON, AMERICAN WAY MIDDLE SCHOOL
AMY GARNER-PETERS, APPLING MIDDLE SCHOOL
JENNIFER GORDON, BELLE FOREST COMMUNITY SCHOOL
AMANDA KIRK, BETHEL GROVE ELEMENTARY SCHOOL
KELLY FONDREN, BON LIN ELEMENTARY SCHOOL
CHANELLE HOUSTON, BON LIN MIDDLE SCHOOL
CINDY VAN GUNDA, BORNBLUM JEWISH COMMUNITY SCHOOL
JANELLE MULVANEY, BROWNSVILLE ROAD OPTIONAL ELEMENTARY SCHOOL
BETH BRICK, CORDOVA HIGH SCHOOL
ALLISON PERKINS, CORNERSTONE PREP DENVER SCHOOL
CHAMEKA DALTON, DEXTER ELEMENTARY SCHOOL
DIANE PERRY, DOGWOOD ELEMENTARY SCHOOL
REGINA GARRETT, DOWNTOWN ELEMENTARY OPTIONAL SCHOOL
ALLISON PATTION, DUNBAR ELEMENTARY SCHOOL
BRIDGET RILEY, EAST HIGH SCHOOL
CYNTHIA WINKLER, ELLENDALE ELEMENTARY SCHOOL
BRANDON BRASWELL, GERMANTOWN MIDDLE SCHOOL
BARBARA PARIS, GRAHAMWOOD ELEMENTARY SCHOOL
TEKELA THOMPSON, HICKORY RIDGE MIDDLE SCHOOL
CALLIE BROOKE NICHOLS, HIGHLAND OAKS ELEMENTARY SCHOOL
BRENT MICHAEL, IDLEWILD ELEMENTARY SCHOOL
TERRAN GRANDBERRY, JACKSON ELEMENTARY SCHOOL
KRISTEN NICHOLS, LAKELAND ELEMENTARY SCHOOL
KOREN MARTIN, MUNFORD MIDDLE SCHOOL
ROSALIND BLAKE, OAKSHIRE ELEMENTARY SCHOOL
STEPHANIE CATRON, PARKWAY VILLAGE ELEMENTARY SCHOOL
STEPHANIE HAY, POWER CENTER ACADEMY HIGH SCHOOL
LEVITTA GUY, ROSS ELEMENTARY SCHOOL
SARA RUSSELL, ROSSVILLE CHRISTIAN ACADEMY
SHANNON EMMONS, SNOWDEN SCHOOL
HEATHER HAYES, SOUTH PARK ELEMENTARY SCHOOL
CRYSTAL CHAMBERS, SPRINGDALE MEMPHIS MAGNET ELEMENTARY SCHOOL
ANTHONY MARANISE, ST. ANN CATHOLIC SCHOOL
VICTORIA CRAWFORD, TREADWELL MIDDLE SCHOOL
MELISSA MYERS, WELLS STATION ELEMENTARY SCHOOL
MARVA JOHNSON, WHITE STATION ELEMENTARY SCHOOL
LORALEE MOONEY, WHITE STATION HIGH SCHOOL
JENNIFER POWERS, WOODLAND PRESBYTERIAN SCHOOL