Uncontested races in the August 6th Mississippi Primary
MEMPHIS, Tenn. — Voters in Mississippi will head to the polls on Tuesday, August 6th to select candidates for the upcoming general election.
Here’s a list of uncontested races on Tuesday’s ballot:
*Denotes incumbent
STATEWIDE – REPUBLICAN
STATE AUDITOR: *Shad White
COMMISSIONER OF AGRICULTURE & COMMERCE: *Andy Gipson
COMMISSIONER OF INSURANCE: *Mike Chaney
PUBLIC SERVICE COMMISSIONER – NORTHERN DISTRICT: *Brandon Presley
TRANSPORTATION COMMISSIONER – NORTHERN DISTRICT: Joey Grist
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 2: *David Parker
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 9: Nicole Akins Boyd
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 10: *Neil Whaley
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 14: *Lydia Graves Chassaniol
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 19: *Kevin Blackwell
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 1: *Lester Carpenter
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 2: *Nick Bain
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 3: *William Arnold
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 4: *Jody Steverson
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 8: *Trey Lamar
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 12: Clay Deweese
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 13: *Steve Massengill
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 23: *Jim Beckett
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 24: *Jeff Hale
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 52: *Bill Kinkade
STATEWIDE – DEMOCRATIC
LIEUTENANT GOVERNOR: Jay Hughes
ATTORNEY GENERAL: Jennifer Riley Collins
STATE TREASURER: Addie Lee Green
COMMISSIONER OF AGRICULTURE & COMMERCE: Rickey Cole
COMMISSIONER OF INSURANCE: Robert Amos
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 2: Lee Jackson
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 3: Tim Tucker
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 9: Kevin Frye
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 12: *Derrick Simmons
MISSISSIPPI SENATE DISTRICT 19: Dianne Black
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 11: *Lataisha Jackson
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 12: Tiffany Kilpatrick
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 13: Pamela Denham
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 40: Hester Jackson McCray
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 26: *Orlando Paden
MISSISSIPPI HOUSE DISTRICT 28: Matt Williams
LOCAL – REPUBLICAN
1ST DISTRICT ATTORNEY: *John Weddle
3RD DISTRICT ATTORNEY: *Ben Creekmore
DESOTO COUNTY CIRCUIT CLERK: *Dale Thompson
DESOTO COUNTY TAX COLLECTOR: *Joey Treadway
DESOTO COUNTY CORONER: *Josh Pounders
DESOTO COUNTY ATTORNEY: *Jim Holland
DESOTO COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 1: *Jesse Medlin
DESOTO COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 2: *Mark Gardner
DESOTO COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 5: *Michael Lee
DESOTO COUNTY JUSTICE COURT – DISTRICT 1: *Ken Adams
DESOTO COUNTY JUSTICE COURT – DISTRICT 2: *Larry Vaughn
DESOTO COUNTY JUSTICE COURT – DISTRICT 4: *Brad Russell
DESOTO COUNTY JUSTICE COURT – DISTRICT 5: *Karen Sanders Carter
DESOTO COUNTY CONSTABLE – DISTRICT 1: *Lawrence Vaughn, Jr.
DESOTO COUNTY CONSTABLE – DISTRICT 3: *Keith Combes
DESOTO COUNTY CONSTABLE – DISTRICT 4: *Bobby Holloway
ALCORN COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 3: *Tim Mitchell
ALCORN COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 5: Jackie Cooksey
ALCORN COUNTY JUSTICE COURT – POST 2: Paul Copeland
ALCORN COUNTY CONSTABLE – POST 2: Roger Voyles
LAFAYETTE COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 4: Derek Mooney
MARSHALL COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 5: Tim Shaw
PANOLA COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 3: Ken Williams
PANOLA COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 4: Mike Woods
TATE COUNTY SHERIFF: Travis Gullick
TATE COUNTY CHANCERY COURT CLERK: Tim Hale
TATE COUNTY CONSTABLE – POST 1: *Bob Brownlee
TIPPAH COUNTY CIRCUIT CLERK: *Randy Graves
TIPPAH COUNTY ATTORNEY: *Bart Adams
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 1: *Jimmy Gunn
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 2: *Greg Harrell
TIPPAH COUNTY JUSTICE COURT – SOUTH: *Sonny Meeks
TIPPAH COUNTY CONSTABLE – NORTH: *Terry Mathis
TIPPAH COUNTY CONSTABLE – SOUTH: *Keith Bullock
LOCAL – DEMOCRATIC
11TH DISTRICT ATTORNEY: *Brenda Mitchell
17TH DISTRICT ATTORNEY: *John Champion
DESOTO COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 2: James Woodward
DESOTO COUNTY JUSTICE COURT – DISTRICT 2: Willie Lyons
ALCORN COUNTY CHANCERY COURT CLERK: *Greg Younger
ALCORN COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 2: Ralph Coln
ALCORN COUNTY JUSTICE COURT – POST 1: Jon Newcomb
BENTON COUNTY CHANCERY COURT CLERK: *Marlene McKenzie
BENTON COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 3: *James Lowry
BENTON COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 4: *Tommy Fortner
BENTON COUNTY JUSTICE COURT – NORTH: *Brody Childers
BENTON COUNTY JUSTICE COURT – SOUTH: *Gary McBride
COAHOMA COUNTY CIRCUIT CLERK: *Demetria Jackson
COAHOMA COUNTY CORONER: *Scotty Meredith
COAHOMA COUNTY SURVEYOR: *Terry Smith
COAHOMA COUNTY ATTORNEY: *John Sherman
COAHOMA COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 2: *Pat Davis, Jr.
COAHOMA COUNTY JUSTICE COURT – NORTH: *Burks Rogers
COAHOMA COUNTY JUSTICE COURT – SOUTH: Derek Hopson
COAHOMA COUNTY CONSTABLE – SOUTH: *Floyd Williams
LAFAYETTE COUNTY CHANCERY COURT CLERK: *Sherry Wall
LAFAYETTE COUNTY CORONER: *O.E. “Rocky” Kennedy II
LAFAYETTE COUNTY ATTORNEY: *Bela “Jay” Chain III
LAFAYETTE COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 1: Brent Larson
LAFAYETTE COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 5: *Mike Roberts
LAFAYETTE COUNTY JUSTICE COURT – NORTH: *Carolyn Pettis Bell
LAFAYETTE COUNTY JUSTICE COURT – CENTRAL: *Mickey Avent
LAFAYETTE COUNTY JUSTICE COURT – SOUTH: *Johnny Wayne McLarty
LAFAYETTE COUNTY CONSTABLE – NORTH: *Greg “Spankey” Pettis
LAFAYETTE COUNTY CONSTABLE – CENTRAL: *Jody Mayfield
LAFAYETTE COUNTY CONSTABLE – SOUTH: *Jack Theobald II
MARSHALL COUNTY TAX ASSESSOR: *Juanita Dillard
MARSHALL COUNTY TAX COLLECTOR: *Betty Byrd
MARSHALL COUNTY CORONER: *James Richard Anderson
MARSHALL COUNTY ATTORNEY: *Shirley Byers
MARSHALL COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 5: *Ronnie Joe Bennett
PANOLA COUNTY SHERIFF: Shane Phelps
PANOLA COUNTY CIRCUIT CLERK: *Melissa Meek-Phelps
PANOLA COUNTY ATTORNEY: *Charlie Gaines Baker
PANOLA COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 1: *James Birge
PANOLA COUNTY JUSTICE COURT – POST 1: *Mike Wilson
PANOLA COUNTY JUSTICE COURT – POST 2: *Charle Baglan
PANOLA COUNTY CONSTABLE – POST 1: *Faye Pettis
PANOLA COUNTY CONSTABLE – POST 2: *Raye Hawkins
QUITMAN COUNTY CHANCERY COURT CLERK: Shirley Smith Taylor
QUITMAN COUNTY ATTORNEY: *Jimmy Miller
QUITMAN COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 4: *Manuel Killebrew
QUITMAN COUNTY CONSTABLE – POST 1: *Tyrone Survillion
TATE COUNTY CIRCUIT CLERK: *Eddie Hadskey
TATE COUNTY CORONER: *Pat Kizziah
TATE COUNTY ATTORNEY: *Ginger Miller
TATE COUNTY CONSTABLE – POST 1: Grady Robinson
TATE COUNTY CONSTABLE – POST 2: *Mike Jones
TIPPAH COUNTY CORONER: Shad Spight
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 1: Taj Colom
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 3: Jeremy Wilson
TIPPAH COUNTY CONSTABLE – SOUTH: Matt “Moulda” Hopkins
TUNICA COUNTY CHANCERY COURT CLERK: *Rechelle Siggers
TUNICA COUNTY ATTORNEY: Lindsay Klimek Jones
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 1: *James Dunn
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 3: *Phillis Williams
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 4: *Henry Nickson, Jr.
TIPPAH COUNTY SUPERVISOR – DISTRICT 5: Curley Matthews, Jr.
TIPPAH COUNTY JUSTICE COURT – NORTH: *Rodney Hibbler
TIPPAH COUNTY CONSTABLE – NORTH: *Eugene Bridges