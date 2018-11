Teva Pharmaceuticals recalls blood pressure medication

WASHINGTON — Another pharmaceutical company has issued a voluntary recall of its blood pressure medication.

Teva Pharmaceuticals said their Amlodipine / Valsartan combination tablets and Amlodipine / Valsartan / Hydrochlorothiazide combination tablets contain valsartan which was manufactured by Mylan.

On Tuesday, WREG reported that Mylan had recalled that medicine due to the fact it contained trace amounts of N-nitrosodiethylamine (NDEA), a probably human carcinogen.

Teva is now recalling their products as well.

The U.S. Food and Drug Administration said the following lots are under voluntary recall: Lot # Exp. Date Product Description / Strength Bottle Size NDC 23X017 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98 23X018 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56 23X018 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98 23X019 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56 23X019 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98 23X020 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56 23X022 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56 23X023 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 30 Count 0093-7690-56 23X023 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98 23X024 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/160 mg 90 Count 0093-7690-98 24X012 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg 30 Count 0093-7691-56 24X012 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg 90 Count 0093-7691-98 24X013 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/160 mg 30 Count 0093-7691-56 25X028 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 90 Count 0093-7692-98 25X029 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56 25X029 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 90 Count 0093-7692-98 25X030 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56 25X031 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56 25X032 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56 25X035 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56 25X037 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 5 mg/320 mg 30 Count 0093-7692-56 26X036 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98 26X038 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98 26X039 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 30 Count 0093-7693-56 Lot # Exp. Date Product Description / Strength Bottle Size NDC 10 mg/320 mg 26X039 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98 26X040 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X041 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X042 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X043 11/2018 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X044 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98 26X045 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 90 Count 0093-7693-98 26X046 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X047 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X048 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X049 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X050 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 26X051 4/2019 Amlodipine and Valsartan Tablets 10 mg/320 mg 30 Count 0093-7693-56 Lot # Exp. Date Product Description/ Strength Bottle Size NDC 18X010 2/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 5 mg/160 mg/12.5 mg 30 count 0093-7807-56 18X010 2/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 5 mg/160 mg/12.5 mg 90 count 0093-7807-98 18X011 2/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 5 mg/160 mg/12.5 mg 30 count 0093-7807-56 20X006 11/2018 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/160 mg/12.5 mg 30 count 0093-7810-56 20X006 11/2018 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/160 mg/12.5 mg 90 count 0093-7810-98 21X006 11/2018 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/160 mg/25 mg 30 count 0093-7038-56 21X006 11/2018 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/160 mg/25 mg 90 count 0093-7038-98 21X007 2/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/160 mg/25 mg 30 count 0093-7038-56 22X045 2/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/320 mg/25 mg 30 count 0093-7809-56 22X045 2/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/320 mg/25 mg 90 count 0093-7809-98 22X046 02/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/320 mg/25 mg 30 count 0093-7809-56 22X047 02/2019 Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets 10 mg/320 mg/25 mg 30 count 0093-7809-56